Більшість українців вірять в перемогу поєднанням воєнних дій та дипломатії, не вірять в неї менше 6% – соцопитування

Абсолютна більшість українців (59,5%) вважає, що Україна може досягти перемоги у війні з РФ шляхом поєднання воєнних дій та дипломатії, тоді як виключно військовий шлях до перемоги вважають можливим для України 15,2%, а виключно дипломатичний шлях – 14,9% респондентів, свідчать результати дослідження компанії "Соціополіс", проведеного з 16 по 21 вересня 2026 року.

5,9% респондентів вважають, що Україна не зможе досягти перемоги у війні жодним із шляхів, а 4,5% респондентів – не змогли визначитися з відповіддю на вказане запитання.

При цьому відносна більшість опитаних (46,4%) вважає, що найважливішою метою України у війні має бути збереження незалежності та суверенітету навіть за умови територіальних втрат. Відновлення контролю над окупованими територіями як найважливішу мету України вважають 25,8% респондентів, а досягнення військової поразки або військового послаблення РФ – 14,7% респондентів.

Як повідомляє пресслужба дослідницької компанії "Соціополіс", негативні оцінки проведення двосторонніх переговорів між делегаціями США і РФ та між делегаціями США і України переважають над позитивними. Повністю або скоріше негативно оцінюють факт проведення таких переговорів 50,7% респондентів, тоді як повністю або скоріше позитивно – 40,1% респондентів. Ще 9,3% респондентів не змогли визначитися зі своєю оцінкою згаданих переговорів.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1002 жителів підконтрольних уряду територій України віком від 18 років. Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує 3,1% для даних, близьких до 50%, та 1,4% для даних, близьких до 5% і 95%.