Залужний може вийти в другий тур із Зеленським та перемогти його в разі проведення президентських виборів – соцопитування

Діючий президент України Володимир Зеленський та посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройними силами України (2021-24) Валерій Залужний набрали б більше всього голосів виборців, якби вибори президента України відбувалися у другій половині вересня 2026 року, свідчать результати дослідження компанії "Соціополіс", проведеного з 16 по 21 вересня 2026 року.

Згідно з результатами дослідження, за Зеленського проголосували б 19,1% від усіх опитаних або 23% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, а за Залужного – відповідно 19% і 22,9%.

Далі в президентському рейтингу йдуть народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, за якого проголосували б 8,9% від усіх опитаних та 10,7% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, очільник Офісу президента України, екскерівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов (7,9% і 9,5% відповідно), командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький (7,2% і 8,7%), ексміністр оборони Михайло Федоров (6,3% і 7,6%) та народний депутат України Дмитро Разумков (5,7% і 6,9%).

Чемпіона світа по боксу Олександра Усика підтримали б 2,7% від усіх опитаних та 3,2% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, народного депутата, лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко – відповідно 2,5% і 3%.

Водночас 8,5% опитаних не змогли визначитися, за кого вони проголосували б, 7,2% – не брали б участі у голосуванні, а 1,2% – зіпсували б виборчий бюлетень.

В разі виходу до другого туру президентських виборів у парі Залужний-Зеленський за Залужного проголосували б 46,1% від усіх опитаних, а за Зеленського – 28%. Серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, відповідні показники становлять 62,2% і 37,8%. Не брали б участі у голосуванні 16,4% опитаних, 4,8% – зіпсували б бюлетень, 4,7% – не змогли визначитися зі своїм вибором.

У парі Буданов-Зеленський за Буданова проголосували б 35,6% від усіх опитаних, за Зеленського – 26,9%. У парі Буданов-Федоров за Буданова проголосували б 36% від усіх опитаних, за Федорова – 26,2%. У парі Буданов-Залужний за Буданова проголосували б 29,4% від усіх опитаних, за Залужного – 43,6%.

У парі Зеленський-Федоров за Зеленського проголосували б 31,7% від усіх опитаних, за Федорова – 33,6%. У парі Залужний-Федоров за Залужного проголосували б 45,4% від усіх опитаних, за Федорова – 24,4%.

Як повідомляє прес-служба Дослідницької компанії "Соціополіс", більше половини опитаних (53,6%) вважають, що у разі реального припинення бойових дій та призначення виборів президентські та парламентські вибори мають відбутися одночасно. 22,2% респондентів вважають, що першими мають відбутися вибори президента України, 19% – що першими мають відбутися вибори депутатів Верховної Ради.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1002 жителів підконтрольних уряду територій України віком від 18 років. Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує 3,1% для даних, близьких до 50%, та 1,4% для даних, близьких до 5% і 95%.