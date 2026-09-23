Вісім партій пройшли б у Раду в разі проведення виборів, партія Залужного очолює рейтинг – соцопитування

Найвищий рівень підтримки в разі проведення виборів до Верховної Ради у другій половині вересня 2026 року отримала б група з чотирьох політичних сил, показники яких є досить близькими: потенційна партія посла України у Великій Британії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, потенційна партія діючого президента України Володимира Зеленського, партія народного депутата, п'ятого президента України (2014-19) Петра Порошенка "Європейська солідарність" та потенційна партія командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, свідчать результати дослідження компанії "Соціополіс", проведеного з 16 по 21 вересня 2026 року.

За потенційну партію Залужного проголосували б 13,2% від усіх опитаних або 16% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором; за потенційну партію Зеленського – 11,4% і 13,9% відповідно, за партію "Європейська cолідарність" –11,1% і 13,5% відповідно, і за потенційну партію Білецького – відповідно 10,8% і 13,1%.

Далі в електоральному партійному рейтингу ідуть потенційна партія очільника Офісу президента України, екскерівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, проголосували б 7,5% від усіх опитаних та 9,1% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, та партія народного депутата України Дмитра Разумкова, за яку проголосували б 6,5% і 7,9% респондентів відповідно.

Потенційна партія мера Харкова, очільника Асоціації прифронтових міст України Ігоря Терехова та потенційна партія ексміністра оборони Михайла Федорова мають однакові показники підтримки: по 4,9% від усіх опитаних та по 6% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором.

Інші партії не подолали б прохідний 5% бар'єр. Зокрема, партію волонтера і громадського діяча Сергія Притули "24 серпня" підтримали б 3,3% від усіх опитаних та 4% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, потенційну партію чемпіона світа з боксу Олександра Усика – 3% і 3,6% відповідно, а Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – відповідно 2,5% і 3%.

Водночас 9,5% опитаних не змогли визначитися, за яку політичну силу вони проголосували б, 6,6% – не брали б участі у голосуванні, а 1,6% респондентів – зіпсували б виборчий бюлетень.

Як повідомляє прес-служба Дослідницької компанії "Соціополіс", більше половини опитаних (53,6%) вважають, що у разі реального припинення бойових дій та призначення виборів президентські та парламентські вибори мають відбутися одночасно. 22,2% респондентів вважають, що першими мають відбутися вибори президента України, 19% – що першими мають відбутися вибори депутатів Верховної Ради.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1002 жителів підконтрольних уряду територій України віком від 18 років. Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує 3,1% для даних, близьких до 50%, та 1,4% для даних, близьких до 5% і 95%.