Три чверті українців переконані, що рівень корупції в Україні з початку повномасштабної війни збільшився – соцопитування

Переважна більшість жителів України (75,2%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився, свідчать результати дослідження компанії "Соціополіс", проведеного з 16 по 21 вересня 2026 року.

На думку 16,1% респондентів, рівень корупції залишився на тому ж рівні, і лише 3,5% респондентів вважають, що він зменшився. Ще 5,2% опитаних не змогли визначитися зі своєю відповіддю.

З президентом України та його оточенням (Офіс президента) високий рівень корупції пов'язують 59% опитаних, з Верховною Радою та народними депутатами – 54,7%, з правоохоронною та судовою системою – 48,2%. Дещо рідше респонденти пов'язують високий рівень корупції з Кабінетом міністрів України (38,9%), олігархами та великим бізнесом (37%), окремими відомствами, зокрема Міністерством оборони та Міністерством енергетики (34,4%), органами місцевого самоврядування (34,3%).

Як повідомляє прес-служба Дослідницької компанії "Соціополіс", серед жителів України немає переважаючої точки зору щодо того, чи має незмінний або зростаючий рівень корупції впливати на рішення про проведення виборів. 40% респондентів вважають, що вибори мають бути проведені лише після завершення війни. Водночас 31,8% респондентів вважають, що за умови подальшого зростання корупції вибори мають бути проведені. На думку 24,4% респондентів, рівень корупції взагалі не повинен впливати на рішення про те, чи проводити вибори.

Як повідомляє прес-служба Дослідницької компанії "Соціополіс", більше половини опитаних (53,6%) вважають, що у разі реального припинення бойових дій та призначення виборів президентські та парламентські вибори мають відбутися одночасно. 22,2% респондентів вважають, що першими мають відбутися вибори президента України, 19% – що першими мають відбутися вибори депутатів Верховної Ради.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1002 жителів підконтрольних уряду територій України віком від 18 років. Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує 3,1% для даних, близьких до 50%, та 1,4% для даних, близьких до 5% і 95%.