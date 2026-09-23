Альянс діаспори з відновлення України уже об'єднує представників 16 країн світу – Мінсоцполітики

До Альянсу діаспори з відновлення України долучилися уже 38 членів та 10 партнерів із 16 країн світу – України, США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції, Нідерландів, Австрії, Швейцарії, Польщі, Іспанії, Естонії, Словаччини, Румунії та Словенії, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Незалежно від того, чи планують люди повернутися або продовжити жити за кордоном, вони можуть робити свій внесок у відновлення та розвиток України і долучатися до нашого спільного українського та європейського майбутнього. Альянс діаспори дає можливість об'єднати зусилля і разом напрацьовувати конкретні рішення, щоб посилювати цей внесок", – цитує заступницю міністра Ілону Гавронську по результатам зустріч співголів Альянсу 22 вересня.

Вона наголосила, що напрями роботи Альянсу безпосередньо відповідають стратегічним пріоритетам уряду України, зокрема, йдеться про розвиток людського капіталу, зайнятість і підприємництво, підтримку приватних ініціатив та інвестицій, європейську інтеграцію, а також відновлення і розвиток українських громад та регіонів.

Зазначається, що у цих сферах тематичні робочі групи Альянсу можуть напрацьовувати пропозиції щодо залучення потенціалу української діаспори.

За підсумками зустрічі учасники окреслили наступні кроки у роботі Альянсу, зокрема підготовку першої очної зустрічі та визначення стратегічних пріоритетів і плану роботи тематичних робочих груп на 2027 рік.

Як повідомлялося, Альянс діаспори з відновлення України був ініційований у 2025 році за результатами консультацій, організованих Міжнародною організацією з міграції (МОМ), за участю понад сорока організацій діаспори з Європи та Північної Америки, та представлений на Конференції з відновлення України 2025 за підтримки урядів Італії та України. Альянс покликаний перетворити глобальну солідарність на скоординовану, конкретну та довгострокову підтримку відновлення України.

2 березня 2026 року відбулися установчі збори Альянсу діаспори з відновлення України. Тоді зазначалося, що до Альянсу долучилися 24 члени та 5 партнерів із 10 країн світу – України, США, Канади, Австрії, Швейцарії, Польщі, Іспанії, Словаччини, Німеччини та Румунії.