Найбільша профспілка ФРН вимагає підвищення зарплат на 5% для 3,7 млн працівників

Найбільша німецька профспілка IG Metall домагатиметься підвищення заробітної плати на 5% для працівників металургійної та електротехнічної промисловості, йдеться в повідомленні, оприлюдненому на її сайті напередодні початку переговорів з роботодавцями щодо умов оплати праці на найближчі 12 місяців.

Ця вимога навряд чи буде прийнятною для компаній, які останнім часом докладають величезних зусиль для скорочення витрат, щоб підвищити конкурентоспроможність своїх підприємств на ринках, де дедалі більше зміцнюють позиції виробники з інших країн, зокрема з Китаю.

"Наші вимоги щодо заробітної плати є розумними, економічно обґрунтованими й соціально справедливими. Ми не приймемо як аргументи загальні заяви про кризи. Працівники цього не заслуговують", – сказала під час пресконференції голова IG Metall Крістіане Беннер.

Окрім підвищення зарплат, профспілка вимагатиме "заходів соціальної підтримки" для працівників з низьким доходом, включення співробітників до програм участі в прибутку, а також прийняття компаніями "чіткого зобов'язання" щодо збереження виробництва в Німеччині.

Німецькі виробники зазнають сильного тиску з боку закордонних конкурентів, що значною мірою пов'язано з високими витратами на робочу силу в країні, пише Bloomberg. Компанії згортають збиткові напрями діяльності й звільняють співробітників через слабкий попит і нездатність конкурувати з китайськими постачальниками.

На цьому тлі профспілці буде непросто досягти поставлених цілей, які представники роботодавців уже назвали неприйнятними.

Вони ігнорують "масштаб і глибину кризи, з якою стикається наша галузь", заявив президент асоціації роботодавців металургійної та електротехнічної промисловості Gesamtmetall Удо Дінглрайтер. "Нині пріоритетом має бути скорочення витрат і збереження країни як місця для ведення бізнесу", – додав він.

Переговори щодо зарплат розпочнуться 7 жовтня. Профспілка попередила, що з 1 листопада може перейти до протестних акцій.