Латвія запроваджує власні санкції проти Усманова та Фрідмана після рішення ЄС – прем'єр-міністр

Питання щодо продовження санкцій Європейського Союзу стосовно близько 3 тис фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із підтримкою російської агресії в Україні, слід було вирішувати інакше, вважає прем'єр-міністр Андріс Кулбергс.

"Питання щодо санкцій Європейського Союзу слід було вирішувати так, щоб Латвія не залишилася наодинці. Крім того, країни Балтії мали виробити спільну позицію", – заявив Кулбергс, передає Delfi.

За його словами, всі держави – члени ЄС уже домовилися, а Латвія залишилася єдиною країною, яка виступала проти зняття санкцій з російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Кулбергс визнав, що Литва та Естонія, на його подив, уже погодилися виключити цих осіб із санкційного списку. Він наголосив, що країни Балтії мають мати єдину позицію і це питання необхідно врегулювати.

"Вибір був жорстким: або зовсім погана ситуація, або просто погана", – сказав політик. Його також здивувало, що інтереси Латвії фактично жодного разу не були предметом обговорення.

На запитання, чи не довело Міністерство закордонних справ у цій ситуації щось до кінця, прем'єр ще раз заявив, що міністерству слід було скоординувати позицію Латвії так, щоб вона не залишилася останньою країною в Європі й не опинилася перед вибором – зняти санкції з двох або з 2600 осіб.

Прем'єр зазначив, що Латвія залишилася непохитною у своїй позиції й не дала згоди, однак була змушена утриматися, а не голосувати проти рішення в цілому.

У вівторок уряд Латвії схвалив рішення про застосування національних санкцій щодо Усманова та Фрідмана. Кабінет міністрів запроваджує щодо Усманова та Фрідмана фінансові обмеження та обмеження на в'їзд, передбачені Законом "Про міжнародні та національні санкції Латвії".

Обидва російські підприємці зобов'язані протягом шести тижнів після введення фінансових обмежень повідомити Службу фінансової розвідки про грошові кошти та економічні ресурси, що перебувають під юрисдикцією Латвії, якими вони володіють, розпоряджаються, які утримують або контролюють.

Як повідомлялося, посли – постійні представники країн-членів ЄС після дискусії, що тривала останні кілька тижнів, нарешті ухвалили рішення продовжити санкції за порушення територіальної цілісності України на три роки замість шести місяців, як це було раніше, але ціною тому стало виключення з-під них Усманова та Фрідмана за вимогами Словаччини, Франції та Люксембургу.

Україна запровадила персональні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана 19 жовтня 2022 року. Як зазначало тоді українське Міністерство економіки, в той день були введені санкції проти 256 фізичних осіб – олігархів зі списку Forbes та їхнього оточення. У списку фігурували партнери Фрідмана по "Альфа-Груп" Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмічов, а також Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Олена Батуріна, Юрій Ковальчук та інші.

Значний актив Фрідмана та партнерів – Сенс Банк (раніше Альфа-Банк) – Україна націоналізувала влітку 2023 року. У 2022 році АРМА також отримало в управління за рішенням суду корпоративні права та інші активи пов'язаної із Фрідманом групи IDS Ukraine – найбільшого виробника та дистрибутора мінеральної води в країні.

У вересні 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення в дохід держави активів IDS Ukraine та інших українських активів, пов'язаних із Фрідманом. Зокрема, йшлося про акції та частки "Миргородського заводу мінеральних вод", "Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар" та "Індустріальних та дистрибуційних систем", "Альфа Страхування", "Альфа-Лізинг Україна". Слухання цієї справи ще тривають.

Щодо українських активів Усманова та його бізнес-партнерів сім'ї Скоч і Стрешинського, то у 2024 році ВАКС за позовом Мінюсту вже прийняв рішення про їх стягнення в дохід держави. Згідно з інформацією тодішньої заступниці міністра юстиції Інни Багатих, мова про більше ніж 165 тис. тонн залізорудної продукції орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн, а також 100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" – IT-компанії, що раніше була під контролем Усманова.