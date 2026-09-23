Польща очікує покращення відносин з Білоруссю найближчим часом – голова МЗС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив у вівторок у Нью-Йорку, що зустрівся з главою білоруської дипломатії Максимом Риженковим, і що розмови стосувалися, зокрема, ситуації на кордоні, а також питань регіональної безпеки.

"Це перша, ознайомча зустріч, але відбуваються також зустрічі представників інших міністерств на інших рівнях. Незабаром ми відкриваємо нову будівлю посольства в Мінську. Коли сусід хоче "розморозити" та покращити відносини, Польща завжди першою готова до згоди", – заявив Сікорський, передає RFM24.

На зауваження, що це "прорив" – відносин між Польщею та Білоруссю на такому рівні не було, ймовірно, з 2016 року – Сікорський наголосив, що "зараз ситуація на кордоні є більш стабільною, ніж у минулому; звичайно, це заслуга того, що послідовні уряди інвестували в ефективний паркан на кордоні, але ми також маємо звільнення політичних в'язнів, зокрема Анджея Почобута".

"Тож сусідам дозволено більше, у них є більше підстав намагатися стабілізувати свої відносини," – зазначив Сікорський.

На запитання про хід зустрічі та її тематику Сікорський відповів, що серед інших тем обговорювалися ситуація на кордоні, а також питання регіональної безпеки. На запитання, чи просив він Білорусь не дозволяти Росії проліт дронів і ракет через її територію, він відповів: "серед іншого".

На запитання, чи означає це, що польський уряд визнає режим Лукашенка, Сікорський відповів: "Як держава ми визнаємо інші держави, а не уряди". На запитання, чи є це нормалізацією відносин з Білоруссю, він відповів, що "це як пролісок, який може розквітнути, якщо погода буде сприятливою".