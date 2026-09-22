Ченцов представив державам-членам ЄС прогрес України у виконанні реформ на шляху до членства

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов зустрівся у Брюсселі з представниками Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) і представив актуальний стан виконання Україною зобов'язань у межах переговорного процесу про вступ до Євросоюзу, зокрема у межах законодавчої роботи, реформ у сфері верховенства права, та виконання зобов'язань щодо захисту прав національних меншин.

"Ми переходимо до етапу практичного виконання великого масиву зобов'язань: кожен пріоритет переговорного процесу на цьому етапі має бути переведений у конкретні законодавчі та урядові рішення. Для цього посилюємо координацію між Урядом і Парламентом та продовжуємо тісно співпрацювати з Європейською Комісією і державами-членами", – цитує Ченцова Офіс віцепрем'єра за результатами зустрічі у вівторок.

Зазначається, що у Верховній Раді на різних етапах розгляду перебували 114 євроінтеграційних законопроєктів, і уряд і парламент запроваджують більш системну модель роботи над ними.

"Окрему увагу під час зустрічі приділили виконанню реформ у сфері верховенства права. Україна працює над пріоритетними завданнями, що охоплюють, зокрема, кримінальне судочинство, незалежність та спроможність антикорупційних органів, реформу прокуратури, добір суддів, доброчесність судової системи, антикорупційну політику", – йдеться в повідомленні.

Віцепрем'єр розповів, що Україна також продовжує роботу, у тісній співпраці з Європейською комісією, над виконанням проміжних бенчмарків у межах переговорного процесу.

Зокрема, йдеться про системну координацію реформ, моніторинг їх виконання та своєчасне вирішення питань, які потребують додаткової уваги.

Ченчов також поінформував представників держав-членів про виконання Україною зобов'язань щодо захисту прав національних меншин.

"Уряд оновив відповідний План заходів, а погоджені кроки передбачають реалізацію заходів у сфері освіти до кінця 2026 року та у мовній сфері й сфері політичних прав у 2027 році. Робота ведеться у консультаціях із представниками національних меншин, Європейською Комісією та державами-членами", – йдеться в повідомленні.