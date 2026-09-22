Посли ЄС продовжили на три роки замість 6 місяців санкції за порушення територіальної цілісності України. "Певні особи" вилучено

Посли – постійні представники країн-членів Європейського союзу, після тривалої дискусії нарешті ухвалили рішення продовжити на три роки замість шести місяців, як це було раніше, санкції за порушення територіальної цілісності України, "певні особи" було виключено.

Про це журналістам у вівторок в Брюсселі по завершенню засідання Комітету постійних представників (Coreper) повідомив речник головуючої в Раді ЄС Ірландії.

"Очікується, що після завершення письмової процедури Рада затвердить продовження дії санкційного режиму, пов'язаного з територіальною цілісністю України. Збереження цього режиму стало результатом складного компромісу. Цей компроміс передбачає продовження дії режиму на 36 місяців – до 22 вересня 2029 року", – сказав він.

Речник наголосив, що таким чином, обмежувальні заходи в межах режиму щодо територіальної цілісності України й надалі застосовуватимуться до майже 3 тис фізичних та юридичних осіб, причому розглядається можливість включення до списків ще багатьох інших. "Досі перегляд і оцінка цих списків здійснювалися кожні шість місяців; сьогоднішнє рішення про продовження дії режиму на 36 місяців підвищує стійкість і передбачуваність санкційної системи ЄС", – пояснив співрозмовник журалістів.

Разом з тим, було ухвалено рішення вилучити "певних осіб із санкційних списків у межах цього режиму". "Збереження цього режиму було одним із ключових пріоритетів головування Ірландії", – додав він, не назвавши ні кількості осіб, які були вилучені, ні їхні імена.

Як відомо, санкції за порушення територіальної цілісності України, які вперше були запроваджені 17 березня 2014 року, продовжуються кожних пів року. Минулого разу рішення продовжити санкції було ухвалено 23 квітня цього року.

Проблемою стала вимога Словаччини виключити із списків російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. На це більшість країн виступила із запереченням, одночасно пропонуючи змінити термін застосування санкцій з шести місяців на три роки. На фоні розповсюдження інформації, що відповідні рішення як щодо російських підсанкційних осіб, так і щодо терміну дії санкцій будуть ухвалені, з категоричним запереченням виступила Латвія, рефреном заявивши за українською стороною про неприпустимість послаблення санкцій

У списку знаходиться більше 3 тис фізичних та юридичних осіб. Серед них – правитель Кремля Володимир Путін, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, колишній президент України Віктор Янукович та інші.