Трамп: США працюють із лідерами України та РФ, щоб припинити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати працюють із лідерами України та Росії над припиненням війни, і висловив упевненість, що це станеться швидко.

"Ми працюємо з лідерами України та РФ, і ми це зробимо (завершення війни – ІФ-У). Гадаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлять, що це вже позаду", – сказав Трамп на загальних дебатах ООН у вівторок.

"Це буде зроблено. І зроблено швидко", – додав він.

За його словами, щомісяця гине близько 25 тис. людей, переважно військовослужбовців, причому з обох сторін.