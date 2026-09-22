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Трамп: США працюють із лідерами України та РФ, щоб припинити війну

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати працюють із лідерами України та Росії над припиненням війни, і висловив упевненість, що це станеться швидко.

"Ми працюємо з лідерами України та РФ, і ми це зробимо (завершення війни – ІФ-У). Гадаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлять, що це вже позаду", – сказав Трамп на загальних дебатах ООН у вівторок.

"Це буде зроблено. І зроблено швидко", – додав він.

За його словами, щомісяця гине близько 25 тис. людей, переважно військовослужбовців, причому з обох сторін.

#рф #трамп #сша
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