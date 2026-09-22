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У переговорах Трампа та Зеленського візьмуть участь Кушнер, Віткофф, Рубіо та Бессент – ЗМІ

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У переговорах Трампа та Зеленського візьмуть участь Кушнер, Віткофф, Рубіо та Бессент – ЗМІ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У Нью-Йорку у вівторок заплановано зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, до якої також мають долучитися Джаред Кушнер, Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент.

"Як повідомили мені два джерела, президент Трамп та президент України Зеленський мають зустрітися в Нью-Йорку цього вівторка о 13:15 (20:15 за Києвом – ІФ-У)", – повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі X.

За його словами, ця зустріч відбувається на тлі поновлення зусиль щодо досягнення миру.

Рауфоглу також повідомив, що, за інформацією його джерел, окрім Трампа і Зеленського, на зустрічі будуть присутні Кушнер, Віткофф, Рубіо та Бессент.

"Як повідомляють мої джерела, сьогодні на зустрічі Трампа та Зеленського, окрім них самих, будуть присутні Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а також секретар Рубіо та Бессент", – зазначив він.

#представники #зустріч #сша #зеленський
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