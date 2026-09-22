Прем'єр-міністр та голова МЗС Угорщини відреагували на заяву Сибіги: Угорщина не є учасницею "Карпатської вісімки"

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відповів на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіга, наголосивши, що оголошення Угорщини учасницею "Карпатської вісімки" без згоди Будапешта є неприпустимим.

"Я намагаюся вам допомогти. Стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи (Карпатської інтеграції) без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави, є абсолютно неприйнятним. Наведу приклад: "Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі. Ми не знайомі, але ви в ній є, і вам треба принести м'яч", – написав Мадяр в соцмережі Х.

Міністр закордоних справ Угорщини Аніта Орбан також прокоментувала ситуацію, наголосивши, що новий угорський уряд зробив чимало жестів доброї волі на адресу України.

"Прем'єр-міністр Мадяр чітко зазначив, що Угорщина не приєдналася до Ініціативи C8, що є фактом. Більше того, жодна міжнародна співпраця в енергетичній сфері не може відбуватися без участі угорського уряду. З моменту приходу до влади новий угорський уряд зробив чимало жестів доброї волі на адресу України. Тому тут немає жодної аналогії з обструкціоністською політикою, яку проводив Віктор Орбан", – написала Орбан в соцмережі Х.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом ініційованого Україною формату "Карпатської вісімки", спрямованого на посилення співпраці між країнами Карпатського регіону.

Мадяр заявив, що Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату "Карпатської вісімки", але не прийняв його і мав на це причини. "Нас запросили, і ми з поважних причин не похали", – зазначив Мадяр, наголосивши, що Угорщина "в цьому не бере участі". Він не пояснив, в чому полягали причини відмови від участі у форматі.

Згодом у понеділок Мадяр в угорському парламенті також зазначив, що в Угорщині не буде побудовано жодного українського нафтосховища, доки при владі перебуває уряд "Тіси".

В свою чергу Сибіга заявив, що Україна здивована безпідставно конфронтаційними заявами Мадяра. За його словами, Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього регіону, сприяючи добробуту, взаємозв'язку та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах. При цьому причини категоричної відмови Угорщини залишаються невідомими, зазначив глава МЗС.

Глава українського МЗС також заявив, що останні заяви з Будапешта залишають Україну спантеличеною: "Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати".

За його словами, "орбанізм у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані ширшому регіону – і не принесе користі нікому й надалі".

Водночас Сибіга наголосив, що Україна зберігає готовність до розвитку відносин з Угорщиною.