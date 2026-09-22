Стефанчук продовжує всеукраїнський тур "Парламентський діалог"

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук продовжує зустрічі з університетською спільнотою у рамках всеукраїнського туру "Парламентський діалог: зустріч з головою Верховної Ради".

"Другий день всеукраїнського туру "Парламентський діалог: зустріч з головою Верховної Ради". Після Харкова – Полтава. Сьогодні зустрілися в Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", щоб поговорити про роботу парламенту, освіту, оновлення Цивільного кодексу та рішення, які мають визначати правила життя в Україні сьогодні й після війни. До розмови також долучилися представники Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету та релокованого до Полтавщини Луганського національного університету імені Тараса Шевченка", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

За словами спікера, йшлося про пріоритети роботи парламенту: забезпечення сталого й справедливого миру, рух України до членства в Європейському Союзі, формування бюджету та фінансову стабільність держави.

"Окремо з представниками чотирьох університетів обговорили питання освіти – виклики, з якими сьогодні стикаються заклади вищої освіти, потреби студентів і викладачів, а також те, якою має бути державна політика для розвитку української освіти в умовах війни та після неї", – зазначив Стефанчук.

Він також додав, що великий блок дискусії було присвячено оновленню Цивільного кодексу.

"Часто звучить запитання: навіщо змінювати його саме зараз? Тому що життя у 2003 і 2026 роках відрізняється принципово. Цифрові відносини, онлайн-договори, персональні дані, нові форми інтелектуальної діяльності – це вже наша буденність. А війна поставила перед цивільним правом питання, яких двадцять років тому неможливо було передбачити у нинішньому масштабі. Маємо не просто оновити законодавство. Маємо сформувати чесні й зрозумілі правила життя – для України сьогодні та для України після війни", – наголосив голова Верховної Ради.

Стефанчук також підкреслив, що для нього важливо вести діалог саме в університетському середовищі – там, де формується інтелектуальна еліта і зростає покоління, яке визначатиме майбутнє України.