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Ердоган виступив за реформування Радбезу ООН і скасування права вето

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Ердоган виступив за реформування Радбезу ООН і скасування права вето

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що структуру Ради Безпеки ООН слід реформувати та скасувати в ній право вето, оскільки воно більше не відповідає сучасним реаліям.

"Наразі надзвичайно важливо перетворити потребу в реформі на конкретну дорожню карту. В основі цієї карти має лежати скасування права вето", – написав Ердоган у статті для агентства Bloomberg.

Він також наголосив на важливості "більш ефективного, рівного та відповідального підходу" до того, як країни представлені в РБ ООН.

"Для цього потрібне не лише розширення складу представників, а й справедливий розподіл відповідальності за керівну роль", – зазначив турецький лідер.

Говорячи про нинішню структуру РБ ООН, де представлені п'ять постійних членів, Ердоган зазначив, що "світ більший, ніж ці п'ять країн (які мають право вето – ІФ-У)".

Президент Туреччини наголосив, що останні роки, протягом яких, зокрема, сталися пандемія та енергетичні кризи, показали, що "врегулювання глобальних криз, доля яких залежить лише від кількох столиць, більше несумісне з реаліями сучасного світу".

Джерело: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-09-22/erdogan-the-un-must-end-the-security-council-veto

#оон #ердоган
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