Латвія проти вилучення Усманова і Фрідмана із санкцій ЄС – прем'єр

Ініціатива з вилучення зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана стала причиною непідтримки Латвією рішення Євросоюзу про продовження персональних санкцій проти РФ, заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

"Ситуація непроста. Для продовження санкцій потрібна згода всіх 27 країн-членів ЄС. Якщо до кінця терміну угоди не буде досягнуто, під загрозою опиниться збереження санкцій для всього списку, а не лише для Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Продовження санкцій на 36 місяців було б правильним кроком. Та ціна за це не може полягати у простому вилученні двох осіб зі списку санкцій. Латвія не може прийняти таку пропозицію", – написав Кулбергс у соціальній мережі Х у вівторок.

Тому, за його словами, 22 вересня він та міністерка закордонних справ Байба Браже будуть "працювати з Брюсселем і Парижем, щоб знайти рішення, яке відповідає інтересам Латвії".

"Ми будемо шукати підтримку позиції Латвії в рамках Євросоюзу. Я скликав на завтра екстрене засідання Кабінету міністрів для обговорення цього питання. Поки Росія продовжує війну, тиск Європи має ставати сильнішим, а не зручнішим для Кремля", – додав Кулбергс.

ЄС 14 вересня продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через загрозу територіальній цілісності України. Обмеження діятимуть до опівночі 22 вересня, поки країни-члени продовжують консультації щодо подальшого рішення.

21 вересня країни ЄС не погодили продовження персональних санкцій проти РФ. Посли зібралися вранці 22 вересня, щоб ухвалити остаточне рішення до опівночі.

Джерело: https://x.com/AndrisKulbergs/status/2102151395876966604