Латвія блокує ініціативу щодо скасування санкцій ЄС проти Усманова та Фрідмана – ЗМІ

Латвія виступила проти скасування санкцій щодо російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, про що просили Франція, Словаччина та Люксембург, повідомляє у вівторок Euractiv із посиланням на джерела.

"Санкції ЄС щодо майже 3 тис. осіб та організацій, пов'язаних з РФ, можуть втратити чинність до кінця вівторка через те, що Латвія заблокувала запропонований компроміс, пов'язаний із двома російськими підприємцями", – пише видання з посиланням на дипломатів.

Зазначається, що раніше Франція попросила скасувати санкції щодо Усманова, після чого Словаччина та Люксембург зробили те саме щодо Фрідмана. Натомість Париж і Братислава погодилися продовжити термін дії антиросійських санкцій з шести місяців до трьох років. Наразі санкції необхідно поновлювати кожні пів року.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував будь-яку угоду, яка скасувала б санкції проти двох олігархів, яких він назвав "частиною агресивного режиму Росії, що веде агресивну війну проти України".

"Що змінилося? Нічого. Виключення зі списку є неприйнятним і подасть неправильний сигнал Москві в той час, коли тиск необхідно посилити", – написав Сібіга в соцмережі X.

У понеділок ввечері повідомлялося, що країни ЄС не дійшли консенсусу щодо виключення Усманова та Фрідмана зі списку санкцій і продовжать обговорення у вівторок. Також триватиме робота над продовженням терміну дії санкцій проти кількох тисяч фізичних та юридичних осіб РФ, термін дії яких закінчується.

За інформацією європейських ЗМІ, постійні представники у вівторок зробили ще одну спробу провести письмову процедуру для остаточного вирішення обох цих питань. Очікується, що результати стануть відомі в середині дня.

Джерело: https://www.euractiv.com/news/latvia-blocks-eu-deal-to-renew-russia-sanctions-listings/