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Зеленський: домовилися з сенаторами США тісніше працювати над санкціями проти РФ

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Зеленський: домовилися з сенаторами США тісніше працювати над санкціями проти РФ

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з сенаторами США у Нью-Йорку повідомив, що команди домовилися тісніше працювати у санкційному напрямі.

"Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими. Домовились, що наші команди тісніше попрацюють на санкційному напрямі", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, під час зустрічі він також розповів сенаторам про пропозиції для деескалації, які Україна планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом, а також сторони обговорили потреби в перехоплювачах балістики і викликів напередодні зими.

"Є речі, які можемо зробити разом з Америкою, щоб захистити життя. Американські "петріоти" зараз замінити неможливо, і чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше у Росії буде зухвалості продовжувати удари й затягувати війну", – наголосив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20980

#сша #санкції #зеленський
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