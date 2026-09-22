Міністри ЗС України та Індії обговорили мирні зусилля та активізацію економічного партнерства

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, говорили про мирні зусилля, двосторонню співпрацю та міжнародні події.

"Ми говорили про ситуацію в Чорному морі та її вплив на ринки. Відновлення свободи судноплавства має критичне значення для глобальної продовольчої безпеки. Україна готова відігравати конструктивну роль, і ми цінуємо залученість Індії", – зазначив глава МЗС, якого цитує пресслужба Міністерства закордонних справ у Телеграмі у вівторок.

Співрозмовники також обговорили підготовку до наступного засідання двосторонньої міжурядової комісії найближчим часом, яке матиме потужну бізнес-складову з акцентом на інновації.

"Україна зацікавлена в розвитку активного партнерства з Індією у сферах науки, освіти, технологій, сільського господарства, ІТ, фармацевтики та інших галузях", – підкреслив Сибіга.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-proviv-zustrich-z-ministrom-zakordonnih-sprav-indiyi-subramanyamom-dzhajshankarom5

https://t.me/Ukraine_MFA/10504