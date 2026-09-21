Мадяр заявив, що Угорщина не приєдналася до "Карпатської вісімки" – ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом ініційованого Україною формату "Карпатської вісімки", спрямованого на посилення співпраці між країнами Карпатського регіону.

Як повідомила "Європейська правда" з посиланням на HVG, про це Мадяр заявив під час виступу у парламенті.

Мадяр заявив, що Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату "Карпатської вісімки", але не прийняв його і мав на це причини. "Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали", – зазначив Мадяр, наголосивши, що Угорщина "в цьому не бере участі". Він не пояснив, в чому полягали причини відмови від участі у форматі.

Президент України Володимир Зеленський 18 вересня заявив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об'єднає Україну та сім європейських країн (Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину), а також ЄС як союз.

За підсумками першого "Карпатського саміту" глави держав, урядів та представники України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини ухвалили підсумкову декларацію.

Як повідомляла "Європейська правда", від Угорщини на саміт "Карпатської вісімки" прибув заступник угорського посла у Києві.