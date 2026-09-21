Стефанчук розпочав зустрічі з представниками юридичних шкіл України

Всеукраїнський тур "Парламентський діалог: зустріч з головою Верховної Ради", що охоплює провідні юридичні школи країни, стартував у Харкові.

"Сьогодні у Харкові розпочав всеукраїнський тур "Парламентський діалог: зустріч з головою Верховної Ради" найбільшими юридичними школами країни. Його мета – говорити безпосередньо з тими, хто формує правову думку, навчає майбутніх юристів і щодня працює із законодавством на практиці", – повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, разом із керівництвом області, народними депутатами від Харківщини, викладачами, студентами, науковцями, практиками та представниками медіа говорили чесно й відверто про роботу парламенту, відновлення, формування бюджету та законодавчі рішення, яких сьогодні потребують люди.

"Окрема частина розмови – проєкт нового Цивільного кодексу. Це не просто великий юридичний документ. Цивільний кодекс – це фактично зібрання правил нашого повсякденного життя: власність, житло, договори, спадкування, особисті та майнові права", – зазначив Стефанчук.

Він нагадав, що чинний Цивільний кодекс був ухвалений понад двадцять років тому.

"Відтоді кардинально змінилися технології, економіка, суспільні відносини. Багато нових викликів принесла війна. Тому оновлення Цивільного кодексу – це нове осмислення приватного права і водночас відповідь на суспільний запит на справедливі та зрозумілі правила.Особливо важливо було почути молодь – її запитання, зауваження і бачення того, яким має бути сучасне цивільне законодавство", – розповів спікер.