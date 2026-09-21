Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія колективно засудили проведення Росією виборів на ТОТ України

Проведення виборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих територіях України, як це зробила Росія в Криму, а також у Донецьку, Херсоні, Луганську та Запоріжжі, є грубим порушенням суверенітету та незалежності України, а також Статуту ООН. Про це йдеться в спільній заяві Австралії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії та Великої Британії.

"Ці фальшиві вибори є частиною ширшої системи окупації: нав'язування російської адміністрації, законодавства, ЗМІ, освіти, мови та громадянства, підкріпленого примусом і репресіями. Сюди входять повідомлення про насильницькі зникнення, затримання та катування тисяч українських громадян", – йдеться в тексті заяви, оприлюдненому пресслужбою уряду Канади.

Підписанти заяви наголосили, що окуповані регіони є частиною України, і проведення фальшивих виборів не може змінити статус цих територій згідно з міжнародним правом. Ми й надалі підтримуємо Україну.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту відкинути спроби Росії нормалізувати свою окупацію, засудити проведення фіктивних виборів на території України, закликати до притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації цих виборів, підтримати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також вимагати, щоб Росія негайно припинила свою агресивну війну проти України та погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Кордони ніколи не повинні перекроюватися силою", – наголошується в заяві.