Трамп: США працюють над укладенням великої угоди щодо експорту калію з Білорусі

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що Вашингтон має намір укласти масштабну угоду про закупівлю поташу (карбонату калію) у Білорусі.

"США працюють над великою угодою щодо закупівлі поташу в Білорусі", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що США зможуть закуповувати поташ за значно нижчими цінами, ніж Вашингтон зараз платить за цей товар Канаді. Трамп додав, що майбутня угода – "дуже хороша новина для американських фермерів і скотарів", але інших подробиць не навів.

Поташ використовують, зокрема, для виробництва добрив.