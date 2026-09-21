Проведення Росією "виборів" на ТОТ є незаконним, а їхні результати нікчемними – МЗС України

Проведення Росією на тимчасово окупованих територіях України так звані "вибори" до Державної думи РФ є фарсом, який не має нічого спільного ані з демократичними виборами, ані з волевиявленням людей, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях є незаконним, а їхні результати – нікчемними. Це порушення національного законодавства України та міжнародного права, яке позбавляє залишків легітимності весь процес парламентських виборів у Росії загалом та склад російського парламенту", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

В міністерстві звернулися до міжнародної спільноти, закликаючи звернути увагу на плани режиму в Москві використати результати цих "виборів" для легітимізації подальшої агресії та продовження війни та терору.

"Наголошуємо, що жодне "голосування" під прицілом загарбників не змінює міжнародно визнаного статусу тимчасово окупованої території України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, були, є і залишаться невід'ємною частиною України", – наголосили в МЗС.

Україна також звертається до міжнародної спільноти із закликом не визнавати результати виборів.

"Закликаємо міжнародну спільноту, всі держави та міжнародні організації, які поважають міжнародне право та Статут ООН, не визнавати російські "вибори" до Держдуми як такі, що відбулися з повагою до демократичних стандартів, засудити їхнє проведення на тимчасово окупованих територіях України та інших держав, посилити тиск на державу-агресора", – резюмували в МЗС.