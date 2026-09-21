Виключення Усманова та Фрідмана із санкційних списків є неприпустимим – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наполягає, що скорочення санкцій проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана є неприйнятним, оскільки причини їх включення до списку не змінилися.

"Усманова та Фрідмана було включено до санкційних списків через їхню належність до російського агресивного режиму, який веде загарбницьку війну проти України. Що змінилося? Нічого. Виключення їх із санкційних списків є неприйнятним і стане хибним сигналом для Москви в той час, коли тиск має посилюватися", – написав Сибіга в телеграм-каналі.

Він додав, що санкції необхідно посилювати, та розширювати індивідуальні санкційні списки.

"А термін продовження санкцій збільшити з шести до дванадцяти місяців, щоб не з'являлося контрпродуктивних ідей, які можуть догодити російським олігархам", – резюмував міністр.

Як повідомлялося, комітет постійних представників (Coreper) зібрався в понеділок, 14 вересня, для обговорення питання продовження дії режиму санкцій, запроваджених у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України, і надання державам-членам додаткового часу для всебічного вивчення пропозицій щодо продовження санкцій. Комітет погодився подовжити дію цього режиму на сім днів – до опівночі вівторка, 22 вересня.

"Продовження дії санкційних списків є критично важливим для подальшого підриву російської воєнної машини та збереження тиску на осіб та організації, які підтримують її, сприяють її діяльності та отримують від неї вигоду. Це питання є пріоритетним для головування", – наголосив речник головуючої в Раді ЄС Ірландії.

Перед тим видання Politico з посиланням на власні джерела серед дипломатів ЄС повідомило, що країни ЄС не змогли домовитися про продовження дії однієї з програм антиросійських санкцій. Посли мали досягти одностайності в понеділок, оскільки термін дії режиму, який передбачає замороження активів близько 3 тис. осіб та компаній, закінчується у вівторок, однак Словаччина вимагала, щоб блок виключив із санкційного списку російських бізнесменів Усманова та Фрідмана, а Франція намагалася досягти компромісу, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова. Більшість інших країн не хотіла розглядати питання про виключення будь-кого зі списку. Інша частина дискусії стосувалася того, чи продовжувати дію заходів на шість місяців, як це було заведено з 2014 року, чи поновлювати їх на 12 місяців: Словаччина не бажала підтримувати довший термін.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не знімати санкції проти РФ та запроваджувати нові, сильніші обмеження, зокрема проти російського виробництва балістики та фінансового сектору, а також ухвалити законопроєкт покійного сенатора США Ліндсі Грема про санкції проти РФ. Він зазначив, що російські бізнесмени Усманов, Фрідман та інші представники російського бізнесу досі не зробили кроків проти війни.