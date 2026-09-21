Мовний омбудсмен накладає штрафи за російськомовну рекламу депутатів Фельдмана і Бойка

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська ухвалила постанови про накладення штрафів в розмірі 5,1 тис. грн за порушення мовного законодавства народним депутатом України Олександром Фельдманом та керівником громадсьского об'єднання "Мир. Розвиток. Стабільність" Романом Загороднім.

"У серпні цього року громадський рух "ЧЕСНО" звернувся до Секретаріату уповноваженої із захисту державної мови з двома скаргами щодо поширення в Україні оплаченої російськомовної реклами, пов'язаної з народними депутатами України.

В одному випадку йшлося про таргетовані рекламні дописи недержавною (російською) мовою, які народний депутат України Олександр Фельдман поширював зі своєї сторінки на платформі Meta. В іншому – про рекламу недержавною (російською) мовою, яку на платформах Meta поширювала громадська організація "Мир. Розвиток. Стабільність" на користь народного депутата України Юрія Бойка, який є одним із учасників цієї ГО", – йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що після вжиття заходів державного контролю в обох випадках встановлено порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У зв'язку з цим складено два протоколи про адміністративні правопорушення – стосовно депутата Фельдмана та керівника ГО "Мир. Розвиток. Стабільність" Загороднього.

Зазначається, що за результатами розгляду адміністративних справ Івановська ухвалила постанови про накладення на кожного з них штрафу в розмірі 5,1 тис грн.