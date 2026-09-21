Голова комітету Ради Мережко: "Єдина Росія" має бути визнана злочинною організацією

Україна має добиватися визнання партії "Єдина Росія" злочинною організацією, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"В Росії відбулися не вибори, а фарс, імітація виборів, значною мірою за допомогою репресивних заходів, з метою підтримання агресивної війни… Результати цього фарсу були відомі задовго до проведення цих так званих "виборів". На мою думку, нам треба добиватися визнання "Єдиної Росії" злочинною організацією, оскільки це не політична партія, а інструмент і співучасник злочинів путінського режиму", – сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок, коментуючи вибори до Державної думи Російської Федерації у понеділок.

За словами народного депутата, по суті, це були не вибори, а суто пропагандистський захід.

"Путін відчуває, що наближається агонія його режиму і йому потрібні такі заходи. Одна із цілей цього фарсу – спроба легітимізувати окупацію частини території України, що є тяжким злочином проти міжнародного права", – зазначив Мережко.

Як повідомлялося, вибори до Держдуми РФ відбулися 18-20 вересня. Їх проведення було незаконно організоване також і на тимчасово окупованих територіях України. За попередніми результатами виборів лідирує партія "Єдина Росія".