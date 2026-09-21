РФ втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну з Україною – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що РФ втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю через війну з Україною, зазначивши, що частину заводів щонайменше тимчасово виведено з ладу.

"На жаль, Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну з Україною. Значна частина їхніх нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу", – написав Трамп у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social у понеділок.

Він також закликав припинити війну, заявивши, що від неї страждає весь світ.

"Цю безглузду й нескінченну війну з Україною треба припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 000 людей, переважно солдатів. Яка ганьба!" – зазначив президент США.