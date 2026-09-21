Порошенко: Кремль через незаконні "вибори" намагається закріпити окупацію українських земель

Світ не має визнавати жодних результатів проведення російськими окупантами виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях України, а натомість повинен продовжувати посилювати українську оборону та санкційний тиск на РФ, переконаний народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Значення цих псевдовиборів полягає не в цифрах явки чи намальованих результатах. Значно важливіше те, що вони говорять про наміри російського керівництва. Замість наказу припинити вогонь Москва дала інший сигнал: продовжила насильницьке втягування українських територій до російського політичного, правового та адміністративного простору. кремль не просто утримує окуповані території військовою силою. Він послідовно намагається створити видимість їхньої належності до Росії та зробити окупацію незворотною", – написав Порошенко у Фейсбуці у понеділок.

Він підкреслив, що саме тому ці "вибори" є не внутрішньою російською справою, а черговою спробою змінити реальність силою, черговим проявом російської агресії під виглядом виборів і волевиявлення. "Поки демократичний світ шукає шлях до переговорів, Росія своїми діями продовжує розширювати простір агресії, діяти за логікою примусу і поглинання. І тому не цифри, які оголосить російська виборча машина, мають нас цікавити. Важливо інше: Кремль укотре показує, що не готовий відмовлятися від претензій на українські території", – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, вибори у Держдуму РФ відбулися 18-20 вересня. Їх проведення було незаконно організоване також і на тимчасово окупованих територіях України.