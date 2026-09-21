Уповноважений президента: в ЄС обговорюють продовження санкцій на 12 місяців в обмін на виключення Усманова

Наразі у Європейському Союзі обговорюється питання про продовження індивідуальних санкцій проти РФ на 12 місяців в обмін на виключення із санкційного списку російського бізнесмена Алішера Усманова, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Станом на зараз буде продовження на 12 місяців в обмін на зняття санкцій з Усманова. Втім ситуація змінилась тричі тільки за сьогодні. Ми ж категорично проти будь-яких скасувань", – повідомив Власюк на своїй Facebook сторінці у понеділок.

Видання Politico з посиланням на власні джерела серед дипломатів ЄС 14 вересня повідомляло, що країни ЄС не змогли домовитися про продовження дії однієї з програм антиросійських санкцій. Посли мали досягти одностайної згоди в понеділок, оскільки термін дії режиму, який передбачає замороження активів близько 3 тис осіб та компаній, закінчується у вівторок, але Словаччина вимагала, щоб блок виключив із санкційного списку російських бізнесменів Усманова та Фрідмана, а Франція намагалася досягти компромісу, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова. Більшість інших країн не хотіли розглядати питання про виключення будь-кого зі списку. Інша частина дискусії стосувалася того, чи продовжувати дію заходів на шість місяців, як це було заведено з 2014 року, чи поновлювати їх на 12 місяців: Словаччина не бажала підтримувати довший термін.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не знімати санкції з РФ та запроваджувати нові, сильніші обмеження, зокрема проти російського виробництва балістики та фінансового сектору, а також ухвалити законопроєкт покійного сенатора США Ліндсі Грема про санкції проти РФ. Він зазначив, що російські бізнесмени Усманов, Фрідман та інші представники російського бізнесу досі не зробили кроків проти війни.