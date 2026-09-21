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Литва заявила про невизнання фіктивних виборів на ТОТ України

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Литва заявила про невизнання фіктивних виборів на ТОТ України
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (Kęstutis Budrys) заявив, що проведення російськими окупантами незаконних виборів на окупованих територіях України є грубим порушенням міжнародного права і Литва ніколи їх не визнає.

"Так звані вибори до Державної Думи Росії не були ані вільними, ані справедливими. Опозицію змусили замовкнути, незалежні голоси придушили, спостерігачам ОБСЄ заборонили в'їзд", – написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

"Проведення фіктивних виборів на окупованих територіях України є грубим порушенням міжнародного права. Ми ніколи не визнаємо цих результатів", – наголосив Будріс.

Як повідомлялося, вибори у Держдуму РФ відбулися 18-20 вересня. Їх проведення було незаконно організоване також і на тимчасово окупованих територіях України.

#тот #литва #вибори
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