Нардеп Фріз: Результати виборів у Держдуму РФ свідчать, що агресор не збирається завершувати війну

Результати виборів у Державну думу Російської Федерації свідчать, що агресор не збирається завершувати війну, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Для нас головний висновок простий: цей режим не готується згортати війну. Навпаки, він і далі підлаштовує під неї всю державну систему. Російський режим сьогодні, так само як і останні пару десятків років тримається на трьох опорах: війні, репресіях і тотальному контролі. І жодна виборча декорація не робить його демократичним", – сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За її словами, вибори у РФ – це ще один спосіб Кремля показати, що система під контролем і режим нікуди не відступає.

"В цьому випадку правильно казати, що авторитарна імперія провела псевдовибори для демонстрації й назовні, і всередині підтримки росіянами обраного владою курсу війни. Тобто співучасниками агресора де-юре є росіяни, які своїми голосами цементують систему терору, репресій, вбивств та знищення", – додала Фріз.

Народна депутатка наголосила, що голосування на тимчасово окупованих територіях України є проявом особливого цинізму та грубим порушенням норм міжнародного права. Вона зазначила, що Росія силою захоплює чужу землю, а потім намагається створити видимість законності через проведення так званих "виборів".

"Окупація від цього не стає легітимною – про це вже заявили й в Європарламенті, і у Верховній Раді", – підкреслила Фріз.

Як повідомлялося, вибори у Держдуму РФ відбулися 18-20 вересня. Їх проведення було незаконно організоване також і на тимчасово окупованих територіях України.