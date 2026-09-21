Мережко: Результати земельних виборів у Німеччині поки не впливають на її проукраїнський курс

Результати виборів до ландтагів у федеральних землях Мекленбург-Передня Померанія та Берлін поки не впливають на проукраїнський зовнішньополітичний курс Німеччини, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Результати виборів в цих землях, звичайно, не є приємними, але доволі очікуваними. Це певною мірою пов'язано з історією. Але в цілому результати виборів, принаймні поки що, не впливають на проукраїнський зовнішньополітичний курс Німеччини. Це скоріше є сигналом для демократичних сил Німеччини мобілізуватися і більш активно протидіяти проросійським силам, які становлять загрозу для демократії в Німеччині", – сказав Мережко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За його словами, очільник Кремля Володимир Путін намагається підірвати стабільність і демократію в Німеччині, підтримуючи, а іноді навіть фінансуючи, крайні ліві та крайні праві сили. Він зазначив, що німецьке керівництво добре усвідомлює цю загрозу, а федеральний канцлер Фрідріх Мерц налаштований на боротьбу і проявляє рішучість у підтримці України, попри останніх результатів виборів.

"Цікаво, що демократичні партії Німеччини відмовляються співпрацювати з АдН ("Альтернатива для Німеччини"), що позбавляє цю радикальну партію шансів реально прийти до влади", – зазначив Мережко.

Як повідомлялося, Християнсько-демократичний союз (ХДС) чинного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вперше в історії не подолав 5-відсотковий бар'єр на виборах у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія у неділю, тоді як у Берліні партія посіла друге місце з 18,8% голосів.

"Згідно з попередніми офіційними результатами, переможцем виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії стала "Альтернатива для Німеччини" з 38,2% голосів. За нею йдуть Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), які набрали 35,5% голосів, "Ліві" (6,5%) та "Зелені" (5,7%). Партія чинного канцлера – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – вперше в історії не пройшла до ландтагу: їй не вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр", – повідомляє Bild.

У Берліні перемогу здобули "Ліві" з 25,7% голосів. ХДС посів друге місце – 18,8%, АдН отримала 16,3%, "Зелені" – 14,3%, СДПН – 12,1%.

Раніше, на виборах до ландтагу 6 вересня, партія АдН отримала перемогу в Саксонії-Ангальт.