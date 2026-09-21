ХДС Мерца вперше не подолав 5% бар'єр на виборах у Мекленбурзі – Передній Померанії – ЗМІ

Християнсько-демократичний союз (ХДС) чинного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вперше в історії не подолав 5-відсотковий бар'єр на виборах у федеральній землі Мекленбург – Передня Померанія, тоді як у Берліні партія посіла друге місце з 18,8% голосів.

"Згідно з попередніми офіційними результатами, переможцем виборів у Мекленбурзі – Передній Померанії стає "Альтернатива для Німеччини" з 38,2% голосів. За нею йдуть Соціал-демократична Партія Німеччини (СДПН), які набрали 35,5% голосів, "Ліві" (6,5%) та "Зелені" (5,7%). Партія чинного канцлера – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – вперше в історії не пройшла до ландтагу: їй не вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр", – повідомляє Bild.

Як зазначається в повідомленні, у Берліні перемогу здобули "Ліві" з 25,7% голосів. ХДС посів друге місце – 18,8%, АдГ отримала 16,3%, "Зелені" – 14,3%, СДПН – 12,1%.

За даними видання, після виборів у ХДС планують обговорити, як подолати кризу в партії. 21 вересня спочатку має зібратися президія ХДС, після чого відбудеться засідання федерального правління партії. Мерц напередодні заявив, що має намір залишитися на посадах канцлера та голови партії. Водночас у керівництві ХДС обговорюють можливість зміни голови, серед можливих кандидатур називають прем'єр-міністра Гессена Бориса Рейна та голову уряду федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Хендріка Вюста.