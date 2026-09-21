ЄС засудив вибори в Думу РФ на тимчасово окупованих територіях України

Європейський союз засудив проведення виборів в Думу РФ на тимчасово окупованих територіях України, запевнивши, що ніколи їх не визнає, а до причетних до їх організації будуть застосовані санкції.

Відповідна заява Високого представника Каі Каллас від імені ЄС щодо виборів до Державної думи Росії, що відбулися 18-20 вересня 2026 року, та їх незастосовності на території України розповсюджена у понеділок в Брюсселі.

"Європейський Союз рішуче засуджує незаконну організацію Російською Федерацією так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, а саме в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ці так звані "вибори" є черговим кричущим порушенням з боку Росії норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України", – йдеться в заяві.

У цьому зв'язку в ЄС закликали Росію поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України. "Європейський Союз вкотре наголошує, що не визнає і ніколи не визнає ані проведення цих так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, ані їхніх результатів. Щодо осіб, причетних до організації цих фіктивних виборів або які балотуються як кандидати на тимчасово окупованих територіях України, а також тих, хто відповідальний за підрив можливості проведення вільних і чесних виборів у самій Росії, будуть застосовані санкції", – запевнили в ЄС.

Крім того, Європейський Союз знову підтвердив "свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Росія повинна припинити свою незаконну загарбницьку війну проти України, погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню та негайно, повністю й безумовно вивести свої війська й техніку з усієї території України", – закликали в ЄС.

Щодо виборів в самій РФ, то Високий представник констатувала, що вони ще раз "підкреслили тривалу й поглиблену ерозію демократії в Росії, що відбувається в умовах дедалі більш авторитарного політичного середовища". В заяві зазначається, що відсутність рівних умов для всіх учасників "була додатково ускладнена незаконною агресивною війною Росії проти України та триваючою незаконною окупацією українських територій".

"Російська влада продовжує посилювати систематичні й інституціоналізовані внутрішні та транснаціональні репресії, щоб унеможливити участь будь-яких демократичних опозиційних сил у боротьбі проти існуючого стану речей. Рішення не допустити кандидатів від партії "Яблуко" до участі у виборах за федеральним списком ще більше обмежило вибір для російських виборців, усунувши від виборчого процесу одну з останніх опозиційних сил і єдину партію з антивоєнною програмою", – наголошується в заяві.

Також в тексті вказані такі факти, як масштабне зловживання адміністративним і судовим ресурсом "з метою усунення всіх, хто виступав проти незаконної агресивної війни Росії, позбавлення російських виборців реального вибору щодо майбутнього їхньої країни та суттєвого обмеження доступу росіян до незалежної інформації". "Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть підтримувати важливу діяльність російських організацій громадянського суспільства, правозахисників і незалежних ЗМІ", – йдеться в заяві.

Крім того, в ЄС висловили жаль з приводу рішення Російської Федерації не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на ці вибори. "Це ще раз демонструє зневагу Російської Федерації до зобов'язань, які взяли на себе всі держави-учасниці ОБСЄ, і позбавляє російських виборців та інституції можливості отримати неупереджену й незалежну оцінку цих виборів", – сказано в тексті.