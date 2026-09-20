Кремль намагається викривити ситуацію на полі бою на тлі виборів та генасамблеї ООН – ISW

Міністерство оборони Росії продовжує значно перебільшувати масштаби своїх успіхів уздовж лінії фронту, аби створити для внутрішньої та міжнародної аудиторії хибну картину нібито успішного просування на полі бою, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"незвичайна заява Міноборони з'явилася в розпал виборів до Державної Думи Росії та незадовго до початку сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. 19 вересня російське Міноборони заявило, що з початку 2026 року російські війська захопили в Україні понад 5 300 квадратних кілометрів території та понад 220 населених пунктів, у тому числі понад 670 квадратних кілометрів та 27 населених пунктів лише у вересні 2026 року. ISW проаналізував докази, на підставі яких можна зробити висновок, що російські війська захопили лише 147,7 квадратних кілометрів і 40 населених пунктів, але втратили 20 населених пунктів у 2026 році", – йдеться у звіті, оприлюдненому в неділю.

Таким чином, якщо врахувати території, на які проникли російські війська, але які вони не контролюють, загальний обсяг територій, захоплених Росією цього року, становить 718,8 квадратних кілометрів, що все ще значно менше, ніж заявляло Міністерство оборони Росії 19 вересня.

Аналітики відзначають, що навпаки, українські війська у 2026 році звільнили щонайменше 972,56 квадратних кілометрів та 60 населених пунктів. Заяви російського Міноборони від 19 вересня є частиною тривалих зусиль Кремля, спрямованих на використання перебільшених тверджень про успіхи на полі бою, щоб переконати Україну та її партнерів у тому, що українська оборона зазнає краху і що Україна має капітулювати перед обличчям нібито неминучої російської перемоги.

"Перебільшені російські заяви, ймовірно, також є наслідком культури поширеної брехні в російських збройних силах. Насправді українські війська з кінця 2025 року успішно відстоюють як стратегічну, так і оперативну ініціативу, з березня 2026 року обмежуючи просування російських військ практично до нуля та проводячи успішні контрнаступи, завдяки яким було звільнено значні території на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках", – наголошується у звіті.

Зазначається також, що Міністерство оборони Росії також намагалося заперечити успіхи України в напрямку Лимана, подаючи неточну картину ситуації на полі бою, що суперечить численним доказам, наданим російськими мілблогерами, українськими джерелами та відеоматеріалами з геолокацією.

Заяви російського Міноборони стали реакцією на зростаючу кількість повідомлень українських офіційних осіб та російських мілблогерів про успіхи України на північ від Лимана протягом останніх місяців під час операції "Вівальді", вказується у звіті.

Так, російське Міноборони стверджувало, що російська Західна групування військ успішно проводить бойові операції в напрямку Лимана, а Україна поширює неправдиву інформацію про цю частину поля бою. Міністерство оборони Росії заявило, що невеликі українські штурмові групи безуспішно намагаються прорвати російські лінії оборони в цьому районі. Міністерство оборони Росії натякнуло, що російські війська просунулися набагато далі на північний захід від Лимана, стверджуючи, що російські війська ведуть наступ з метою захоплення Оскіля, Кримок та Студенок.

Проте українські війська значною мірою вирівняли лінію фронту вздовж річки Жеребець на північ від Лимана, залишивши Оскіл, Кримки та Студенок на відстані від 22 до 37 кілометрів від поточної оціненої російської передової лінії власних військ. Міністерство оборони Росії також заявило, що російські війська проводять зачистку Лимана та Святогірська, натякаючи на те, що російські війська вже захопили ці міста. Нещодавно українські військові офіційні особи остаточно спростували заяву президента Росії Володимира Путіна від 1 вересня про те, що російські війська захопили Святогірськ, і наразі це місто знаходиться за 25 кілометрів від оціненої російської передової лінії. Аналогічно, російські війська здійснили обмежені прориви в Лиман, але не змогли закріпитися на жодній із цих позицій.

"Заяви російського Міноборони, ймовірно, мають на меті сформувати уявлення російських виборців про війну під час поточних виборів до Державної Думи, а також вплинути на погляди іноземних урядів, які підтримують Україну. Допис Міністерства оборони Росії від 19 вересня був нетиповим, оскільки зазвичай міністерство не оприлюднює заявлені статистичні дані про просування російських військ у, здавалося б, випадкові моменти, а також не висвітлює нібито успіхи кожного військового угруповання без будь-якого приводу. Цей допис є частиною ширших зусиль Кремля з просування наративу про те, що російські війська зберігають ініціативу на всьому полі бою та швидко просуваються вперед, щоб переконати росіян прийняти дедалі більші витрати, пов'язані з війною Путіна", – резюмували аналітики.