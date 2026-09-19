Зустріч Трампа із Зеленським не зазначена у графіку двосторонніх зустрічей президента США на Генасамблеї ООН – ЗМІ

Зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським наразі не зазначена у переліку двосторонніх зустрічей Трампа під час його візиту до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН 21-22 вересня, повідомляє "Суспільне".

За даними видання, графік перебування Трампа в Нью-Йорку озвучив журналістам постійний представник США при ООН Майк Волц.

Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень у понеділок, 21 вересня, а ввечері візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

У вівторок, 22 вересня, президент США виступить із промовою на Генеральній асамблеї ООН, після чого проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті.

Також Трамп зустрінеться з очільниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки та проведе прийом для лідерів, які беруть участь у Генасамблеї ООН. За словами Волца, у Нью-Йорку він також зустрінеться з виконувачкою обов'язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Увечері 22 вересня Трамп має повернутися до Білого дому.

Водночас, як зазначає "Суспільне", у переліку двосторонніх зустрічей, озвученому Волцом, Зеленського немає.

Двоє українських високопосадовців, які говорили із "Суспільним" на умовах анонімності, повідомили, що станом на 19 вересня двостороння зустріч Трампа і Зеленського не підтверджена.