Путін пригрозив Європі відповіддю, звинуватив Київ у небажанні вести переговори та назвав зміцнення ядерної тріади пріоритетом

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія реагуватиме на дії європейських країн, які, за його твердженням, готуються до війни з РФ, а також звинуватив українську владу в нібито небажанні відновлювати переговори.

"Деякі європейські лідери відкрито заявляють, що готуються до війни з Росією", – цитують висловлювання Путіна на засіданні Військово-промислової комісії російські ЗМІ.

За його словами, європейські країни проводять військові навчання, зокрема відпрацьовуючи захоплення цивільних суден.

"Так і хочеться їм сказати: давайте краще жити дружно, інакше ж нам теж доведеться відповідати. Це має бути очевидним для всіх", – заявив глава Кремля.

Путін також заявив, що однією з основних загроз для Росії є розширення НАТО.

"Загроз, як відомо, не стає менше. НАТО розростається, розширюється вже в інші регіони світу", – сказав він.

При цьому Путін заявив, що у Росії нібито "немає жодних агресивних намірів щодо європейських країн" і "підстав" для нападу на них.

Говорячи про Україну, глава Кремля заявив, що представники "верхівки в Києві" пропонують відновити переговорний процес, але, за його твердженням, "роблять усе для того, щоб ніякого миру не було і ніяких переговорів не було".

Окремо Путін зупинився на новій державній програмі озброєнь РФ, заявивши, що її основні напрямки визначені з урахуванням розвитку ситуації у світі, досвіду війни проти України, а також глобальних тенденцій розвитку військових технологій.

"Серед безумовних пріоритетів, як і раніше, – зміцнення ядерної тріади, яка залишається гарантією суверенітету нашої країни та відіграє ключову роль у збереженні балансу сил у світі", – заявив Путін.

За його словами, "навряд чи якась ядерна держава у світі може пишатися" показниками російських ракетних військ стратегічного призначення, де "92 відсотки (...) сучасного озброєння".

"Іншим найважливішим напрямком нових держпрограм стане вдосконалення системи протиповітряної оборони. Вона має забезпечити знищення будь-яких засобів повітряно-космічного нападу", – підкреслив глава Кремля.

Особливу увагу, додав він, буде приділено "розвитку широкого спектру безпілотних роботизованих комплексів різного призначення, а також високоточних засобів ураження".