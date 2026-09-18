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Економічний радник Путіна і керівництво AfD готують зустріч щодо відновлення поставок газу – ЗМІ

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Економічний радник Путіна і керівництво AfD готують зустріч щодо відновлення поставок газу – ЗМІ
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Представники Москви та керівництва німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) готують зустріч на 2027 рік, під час якої планують обговорити відновлення постачання російського газу до Німеччини, повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з планом.

За інформацією співрозмовників агентства, зустріч може відбутися вже в березні. У ній, зокрема, планують участь економічного посланця Путіна Кирила Дмитрієва та співголів AfD Аліси Вайдель і Тіно Хрупалли. Проведення зустрічі можливе лише після попереднього узгодження мирної рамкової угоди між Росією та Україною.

"Організатори сподівалися, що Віткофф і Кушнер також візьмуть участь у зустрічі щодо газу, на якій обговорюватимуть відновлення роботи російських газопроводів "Північний потік", повідомило джерело. Високопоставлений американський чиновник повідомив Reuters, що Віткоффа та Кушнера не поінформували про запропонований саміт і не запрошували на нього", – йдеться в повідомленні.

За даними агентства, AfD розраховує, що можлива зустріч продемонструє її зовнішньополітичну компетентність і дозволить критикувати уряд через високі ціни на енергоносії.

Водночас у Німеччині вже пролунала критика можливого відновлення енергетичних зв'язків із РФ.

"Німеччина не може знову стати залежною від Росії…Ми не можемо повторити помилки енергетичної кризи. Це коштувало нам 50 млрд євро. Ми не можемо хотіти повернутися до цього. Це була б зрада. Путін використовує AfD у власних цілях", – наголосив депутат від партії "Зелених" Міхаель Келлнер.

#німеччина #газ #рф #путін #вайдель_аліса
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