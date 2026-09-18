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Зеленський обговорив із президентом Румунії SAFE, співвиробництво дронів та безпеку Чорного моря

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Зеленський обговорив із президентом Румунії SAFE, співвиробництво дронів та безпеку Чорного моря
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Карпатської вісімки обговорив із президентом Румунії Нікушором Даном співпрацю у межах SAFE, спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні проєкти, а також безпеку в Чорноморському регіоні.

"Вдячний за те, що між нами активний діалог і змістовна співпраця. Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв'язків між людьми", – написав Зеленський у Facebook у п'ятницю.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили, у яких проєктах можуть прискорити співпрацю та допомогти одне одному.

"Це, зокрема, SAFE і співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, звісно, також безпека в регіоні Чорного моря", – зазначив глава держави.

#румунія #співпраця #defence #зеленський
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