Зеленський обговорив із президентом Румунії SAFE, співвиробництво дронів та безпеку Чорного моря

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Карпатської вісімки обговорив із президентом Румунії Нікушором Даном співпрацю у межах SAFE, спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні проєкти, а також безпеку в Чорноморському регіоні.

"Вдячний за те, що між нами активний діалог і змістовна співпраця. Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв'язків між людьми", – написав Зеленський у Facebook у п'ятницю.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили, у яких проєктах можуть прискорити співпрацю та допомогти одне одному.

"Це, зокрема, SAFE і співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, звісно, також безпека в регіоні Чорного моря", – зазначив глава держави.