МЗС України привітало доповідь ООН щодо сексуального насильства в Укаїни через агресію РФ

Міністерство закордонних справ (МЗС) України привітало оприлюднення Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) доповіді "Сексуальне насильство в контексті повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну (за період 24 лютого 2022 року – 31 липня 2026 року" та закликало міжнародну спільноту посилювати політичний, дипломатичний та санкційний тиск на РФ.

"Доповідь вкотре продемонструвала масштаб систематичних порушень прав людини, скоєних Російською Федерацією в ході її повномасштабної збройної агресії проти України, що підтверджує правильність рішення Організації Об'єднаних Націй включити збройні сили та силові структури Російської Федерації до "списку ганьби" (list of shame) Генерального секретаря ООН – переліку сторін, обґрунтовано підозрюваних у систематичному сексуальному насильстві в умовах конфлікту", – повідомляє МЗС України в Телеграм у п'ятницю.

Зазначається, що УВКПЛ рекомендує РФ негайно, повністю й безумовно припинити застосування сили проти України та вивести всі свої військові сили з її території, таким чином підкреслюючи, що саме неспровокована російська агресія проти України є першопричиною сексуального насильства. Особливе занепокоєння викликають висновки УВКПЛ стосовно того, що РФ не вжила помітних дій з метою запобігти, розслідувати та притягти до відповідальності своїх представників за сексуальне насильство, фактично створюючи ситуацію безкарності за ці злочини.

УВКПЛ також відзначило заходи, вжиті урядом України для запобігання сексуальному насильству та забезпечення прав постраждалих: створення спеціалізованого підрозділу Офісу генерального прокурора, заходи у сфері допомоги постраждалим, а також запровадження механізму невідкладних проміжних репарацій.

"Україна наголошує: сексуальне насильство є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини та не може бути ані методом ведення війни, ані інструментом залякування, приниження чи покарання. Рішуче засуджуємо ці злочинні дії РФ та використання нею сексуального насильства в якості інструменту катування та жорстокого поводження, покарання, примусу, приниження та залякування", – наголошується у повідомленні МЗС.

"Закликаємо міжнародну спільноту, держави-члени ООН, міжнародні урядові та неурядові правозахисні й гуманітарні організації та механізми посилювати політичний, дипломатичний та санкційний тиск РФ задля припинення злочинної державної політики використання сексуального насильства як інструменту ведення війни та притягнення усіх винних до міжнародно-правової відповідальності.