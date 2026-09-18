Участь Канади в кредитній підтримці України на EUR90 млрд перебуває на стадії переговорів – ЄК

Офіційний представник Європейської комісії (ЄК) Балаш Уйварі підтвердив, що Канада висловила зацікавленість в участі у програмі кредитної підтримки України на EUR90 млрд.

"Технічні консультації з Канадою тривають вже деякий час і тривають досі", – сказав речник у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання про стан цих планів.

"Якщо поглянути на регламент цієї програми кредитної підтримки, то можна побачити, що він допускає участь третіх країн за дотримання певних умов. До найважливіших умов належить вимога про те, щоб країна робила суттєвий внесок у підтримку України в оборонній та фінансовій сферах. Також необхідна наявність партнерства з Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони", – пояснив Уйварі.

За його словами, у ЄК вважають, що Канада відповідає цим критеріям, оскільки має угоду з ЄС у межах програми спільних оборонних закупівель SAFE.

Крім того, має бути погоджений "внесок відповідної третьої країни у покриття витрат з обслуговування позики в межах програми на EUR90 млрд".

"Саме тому ми ведемо переговори з Канадою. Вони поки не завершені, але ми активно працюємо над цим. Звичайно, мета полягає в тому, щоб дати Україні можливість здійснювати закупівлі у ширшого кола постачальників. Чим більше країн бере участь, тим краще, адже це дає змогу Україні отримати найкраще та найбільш відповідне оснащення для потреб оборони", – заявив представник ЄК.

Він нагадав, що нещодавно аналогічну процедуру було завершено з Великою Британією.