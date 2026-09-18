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Україна розраховує відкрити два переговорні кластери з ЄС у вересні-жовтні, ще два – до кінця року – Зеленський

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Україна розраховує відкрити два переговорні кластери з ЄС у вересні-жовтні, ще два – до кінця року – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна розраховує відкрити два переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу у вересні-жовтні, ще два – до кінця 2026 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми сподіваємося, що два кластери, як я зазначав раніше, будуть відкриті для перемовин у вересні-жовтні, і ще два кластери ми хотіли би розблокувати до кінця цього року", – сказав Зеленський на CARPATHIAN 8 SUMMIT у п'ятницю.

За його словами, Україна та Угорщина обговорюють перелік питань, порушених угорською стороною. Український уряд має підготувати відповідний законопроєкт для розгляду Верховною Радою.

"Був певний перелік пунктів з боку Угорщини. Не один пункт, а кілька пунктів. Тобто уряди попрацювали на своєму рівні", – сказав він.

#кластери #єс #зеленський
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