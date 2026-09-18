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Раді пропонують запровадити 12 липня Днем вшанування зниклих безвісти внаслідок збройної агресії РФ

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Раді пропонують запровадити 12 липня Днем вшанування зниклих безвісти внаслідок збройної агресії РФ

Проєкт постанови про встановлення Дня Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які зникли безвісти внаслідок збройної агресії Російської Федерації зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, серед ініціаторів документу, зокрема, голова парламенту Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, нардепи Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу"), Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"), Таміла Ташева (партія "Голос").

Текст проєкту постанови на сайті парламенту станом на п'ятницю, 18 вересня, відсутній.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" нардеп Ярослав Юрчишин, день вшанування зниклих безвісти внаслідок агресії РФ планується запровадити в Міжнародний день надії – 12 липня.

Він додав, що 2018 року 12 липня Рада ухвалила базовий закон №2505-VIII "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

#рада #постанова
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