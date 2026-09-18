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Погоджувальна рада перенесла Годину запитань до уряду в парламенті на 12 жовтня

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Погоджувальна рада перенесла Годину запитань до уряду в парламенті на 12 жовтня

Годину запитань до уряду перенесено на 12 жовтня за підсумками засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, що відбулося у п'ятницю.

"За результатами Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, яка відбулася сьогодні, годину запитань до Уряду перенесено на 12 жовтня", – наголошується в повідомленні, поширеному пресслужбою Верховної Ради України в Телеграм.

Зокрема, під час засідання керівництво парламенту та представники депутатських фракцій і груп заслухали міністра освіти і науки України Андрія Бутенка, який поінформував про організацію роботи шкіл під час різних сигналів повітряної тривоги. Зокрема, йшлося про алгоритми дій учнів і вчителів під час "жовтого" та "червоного" рівнів небезпеки.

"Під час засідання Погоджувальної ради було порушено широке коло питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу та забезпеченням належних умов для учнів і педагогів", – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, народні депутаті фракції "Європейська солідарність" заявили про скасування Години запитань до уряду, яка мала відбутися у Верховній Раді 18 вересня, та стверджували, що їх ніхто про це не попередив, як і про тритижневу перерву в пленарній роботі парламенту.

Водночас народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначав, що годину запитань до уряду, заплановану на п'ятницю, було скасовано, а про це депутатів поінформували лише вранці. За його словами, причиною скасування назвали "важливі міжнародні заходи". Депутат із посиланням на цю ситуацію зазначив: "Депутатам тільки зранку сказали…Це все, що треба знати про повагу до Ради і депутатів самих до себе".

Він також зазначив, що засідання було організоване таким чином, що деякі міністри прибули до Верховної Ради на годину запитань до уряду, яка вже була скасована.

#парламент #уряд #година #запитань
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