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"Карпатська ініціатива" може зробити захист прав національних меншин одним із пріоритетів – президент Румунії

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"Карпатська ініціатива" може зробити захист прав національних меншин одним із пріоритетів – президент Румунії
Фото: скріншот

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи" може захист прав національних меншин.

"(…) цей формат може використати мовне та культурне багатство регіону, зробивши захист прав національних меншин пріоритетом", – написав написав Дан у соцмережі Х у п'ятницю.

За його словами, що "Карпатська ініціатива" може стати додатковим інструментом європейської інтеграції для країн-кандидатів у ЄС. "Румунія твердо підтримує європейський шлях, і цей формат може стати додатковим інструментом європейської інтеграції для країн-кандидатів", – зазначив президент Румунії.

#румунія #єс #карпатська_інтеграційна_ініціатива
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