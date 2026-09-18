В "Євросолідарності" стверджують, що їх не попередили про скасування години запитань до уряду та перерву в засіданнях Ради

Народні депутаті фракції "Європейська солідарність" заявляють про скасування години запитань до уряду, яка мала відбутися у Верховній Раді 18 вересня, та стверджують, що їх ніхто про це не попередив, як і про тритижневу перерву в пленарній роботі парламенту, повідомляється на сайті політсили у п'ятницю.

"Сьогодні "Європейська солідарність" в парламенті. Парламент закритий. Не дивлячись на те, що сьогодні мало відбутися засідання, на якому уряд мав би відповідати на дуже критичні і жорсткі питання від опозиції відносно проєкту Державного бюджету, в якому чітко видно, що Україна йде в тартарари. Не попередивши народних депутатів, це було скасовано чи перенесено. Але перенесено – це ще гірше, тому що зараз парламент на три тижні буде без пленарних засідань", – сказав співголова фракції Артур Герасимов.

За його словами, за цей час жоден законопроєкт не може бути прийнятий. У зв'язку з цим Герасимов закликав громадян України, у тому числі виборців інших політсил, звертатися до депутатів від своїх округів з вимогою "повернутися до Києва і працювати".

Народний депутат Володимир В'ятрович також стверджує, що нардепи від "Євросолідарності" дізналися про скасування засідання у п'ятницю після прибуття до парламенту від охоронців. "Депутати про це не знали. Це дуже символічний приклад абсолютної зневаги до парламенту, а відповідно до цілого народу. Тобто роблять, що хочуть, попри те, що прекрасно розуміють, наскільки потрібна зараз законотворча робота тут в тих стінах. Попри те, що понад 40 законів мають бути ухвалені для того, щоб Україна отримала європейську допомогу. Замість того, щоб працювати, ми стоїмо перед закритими дверима", – сказав він.

Народна депутатка Софія Федина зазначає, що "сьогодні критично потрібна робота парламенту". "Якщо наступні три тижні засідання парламентських асамблей – так давайте працювати з суботою і неділю, ми маємо прийняти законопроєкти, ми їх ще маємо напрацювати. Сьогодні стоїть знак питання, чи держава витримає. Військові з фронту дзвонять і питаються, що буде, бо ситуація дуже погана. І тут вже не питання тільки до монобільшості чи мономеншості. Тут питання до того, хто має можливість приймати найвищі в державі політичні рішення", – сказала вона.

Народна депутатка Ніна Южаніна розцінює рівень організації роботи парламенту як дуже низький: "Ми можемо не отримати певну суму коштів, які вже нам дають, але ми не робимо свою роботу. Той додатковий дефіцит навіть ніхто не обговорює, щодо змін до бюджету на 2026 рік. На жаль, ми готові до роботи, але зала закрита".

В календарному плані роботи 16 сесії Верховної Ради IX скликання, опублікованому на сайті українського парламенту, пленарні засідання лише з вівторка по четвер у перший та третій тижні вересня 2026 року (1-3 та 15-17 вересня). Усі інші будні дні, крім трьох святкових, аж до кінця сесії (до кінця січня 2027 року включно) показані як "робочі", без розкладу пленарних засідань на годин запитань до уряду, як це було під час минулих сесій.

Як повідомлялося, 14 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький закликав усіх народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. "Ситуація з державними фінансами близька до критичної… Уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування", – повідомив він.

При цьому очільник уряду наголосив, що є також частина, за яку відповідальний Кабінет міністрів, і він гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань – 42 рішення у скорочені строки, до 15 жовтня, замість 1 листопада

У той же день президент України Володимир Зеленський також закликав парламентарів ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Він звернувся з проханням до парламентарів "уже цього тижня дати такий фінансовий результат для України завдяки голосуванням", наголосивши, що відповідні закони "будуть означати конкретні кошти для бюджету", і висловився переконання, що Кабмін "свою частину роботи зробить".

У свою чергу Порошенко вже на наступний день зазначив, що Кабінет міністрів досі не подав третину законопроєктів, який парламент має підтримати для отримання допомоги від партнерів. "Прем'єр каже про дефіцит 27 мільярдів. Яким саме статтям видатків загрожує, парламент також не проінформований. Нам розповідають про 45 законопроєктів, необхідних для отримання західної допомоги, і вішають всю відповідальність на парламент, на вас, монобільшість. При цьому забувши сказати, що з 45 законопроєктів 15 ще не подані урядом", – констатував він, закликавши виконати зобов'язання по євроінтеграції.