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Шведський прем'єр Крістерссон подав у відставку

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Шведський прем'єр Крістерссон подав у відставку

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон йде у відставку з посади прем'єр-міністра. Він подав прохання про звільнення до спікера парламенту у четвер, 17 вересня, повідомляє SVT.

"Тепер саме спікер має очолити наступні кроки на шляху до формування нового уряду", – написав він у своїй заяві.

Причиною відставки стали результати виборів у Швеції, які завершилися перемогою лівоцентристської опозиції.

"Результати виборів, можливо, створили складні умови для формування наступного уряду, оскільки різні заяви партій напередодні дня виборів можуть стати перешкодою для всіх можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра та коаліцій", – вказав Крістерссон у своєму листі до спікера.

Відзначається, що прем'єр-міністр та інші міністри звільняються зі своїх посад, але зберігають свої повноваження до вступу на посаду нового уряду.

#вибори #швеція #відставка #премєр
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