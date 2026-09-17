Баланс довіри до Зеленського за місяць не змінився – КМІС

Президенту України Володимиру Зеленському довіряє 54% українців, не довіряє 41%, а баланс довіри-недовіри складає +13%, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 21 серпня по 10 вересня.

Серед 54%, які довіряють Зеленському, 18% "повністю" довіряють, а решта 36% довіряють "скоріше". Серед тих, хто не довіряє йому, 25% "зовсім" не довіряють, а 16% не довіряють "скоріше".

Найбільше Зеленському довіряють (баланс у 1.5 разу і більше вищий за загальнонаціональний, тобто від +20% і вище: за статтю – жінки (баланс +23%); за віком – 18-29 річні (+23%); за регіоном – мешканці центру та півночі (+21%), півдня (+24%) і сходу (+21%) країни. За типом населеного пункту йому більше довіряють мешканці сіл (+20%), міст з населенням до 20 тис. / СМТ (+26%), міст з населенням 20-99 тис. (+23%); за освітою – люди з повною середньою або нижчою освітою (+21%); за родом занять – військовослужбовці / поліцейські (+32%), студенти (+34%), безробітні (+39%).

Найменше ж довіряють Зеленському (баланс у 1.5 разу і більше нижчий за загальнонаціональний, тобто +9% і нижче): за статтю – чоловіки (баланс 0%, тобто однакова кількість довіряють і не довіряють); за віком – 45-59 річні (+4%); за регіоном – мешканці заходу (+3%) і Києва (-6%). За типом населеного пункту йому менше довіряють мешканці міст з населенням 100 тис. і більше (+4%); за освітою – люди з вищою освітою (+7%); за родом занять – робітники (+5%), підприємці / самозайняті / фермери (-12%), ті, хто ведуть домашнє господарство (+3%); за основною мовою спілкування вдома – російськомовні громадяни (-4%); за рівнем достатку родину – ті, хто мають низький (+8%) і дуже низький (-9%) достаток.

У кінці липня-на початку серпня поточного рогу Зеленському довіряли 55%, не довіряли – 40%. Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився.

Зазначається, що польовий етап опитування почався одразу після розслідування НАБУ і САП "Форест Гамп", унаслідок якого була звільнена заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Також близько половини інтерв'ю були проведені вже з 4 вересня, тобто після нового розслідування "Карфаген" про Офіс генерального прокурора, але не охопило подальші події з 14 вересня, коли колишній генеральний прокурор спробував здійснити наступ на НАБУ і САП.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю (CATI) у всіх підконтрольних регіонах України серед 1003 дорослих респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% для показників близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.