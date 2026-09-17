Адвокаты Порошенко: подозрение по "угольному делу" должно быть снято

Адвокаты народного депутата Украины, лидера "Европейской солидарности", пятого президента Украины Петра Порошенко заявили, что подозрение по так называемому "угольному делу", объявленное в 2021 году, должно быть снято из-за нарушения процедуры его оформления. Соответствующее ходатайство подано в коллегию судей Шевченковского райсуда Киева, сообщается на сайте политсилы.

По словам адвоката Игоря Голованя, ситуация аналогична истории с подозрением в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, которое Офис генерального прокурора признал ошибочным из-за несоблюдения требований УПК относительно вручения и уведомления о подозрении.

Головань утверждает, что в случае с Порошенко подозрение также не было надлежащим образом вручено и сообщено, а документ подписал тогдашний заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

Адвокат Илья Новиков напомнил, что, согласно УПК, уведомление о подозрении народному депутату должен подписывать генеральный прокурор. По его словам, тогдашняя генеральный прокурор Ирина Венедиктова не подписала ни подозрение, ни ходатайство об аресте Порошенко.

Защита считает, что если подозрение в отношении Кривоноса было признано ошибочным из-за процессуальных нарушений, аналогичный подход должен быть применен и к подозрению Порошенко в "угольном деле".